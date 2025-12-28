Laika, 16 anni e finita in canile: l’appello dei volontari per un’adozione del cuore

A quasi 16 anni si può ancora perdere tutto. È la storia di Laika, una cagnolina anziana arrivata da pochi giorni al canile di Nocera Inferiore, che oggi commuove operatori e volontari.

NOCERA INFERIORE – A quasi 16 anni si può ancora perdere tutto. È la storia di Laika, una cagnolina anziana arrivata da pochi giorni al canile di Nocera Inferiore, che oggi commuove operatori e volontari.

Non si tratta, spiegano dal canile, di un classico abbandono dettato dall’incuria. Laika viveva in casa, su letti e divani, accudita da una donna che nel corso degli anni aveva recuperato e protetto tanti animali. La sua improvvisa scomparsa, avvenuta pochi giorni fa, ha però lasciato Laika senza più un riferimento, costringendola all’ingresso in canile.

A raccontare la sua storia è una volontaria:

«Chi glielo doveva dire che a quasi 16 anni sarebbe finita in canile? Laika è sorprendente, io le avrei dato 12 anni. Qui va avanti e indietro spedita, tra cani grandi e piccoli, come se avesse ancora mille cose da fare».

Nonostante l’età, Laika è attiva, curiosa e socievole. È sterilizzata, di taglia piccola (circa 6–7 chili) e ha sempre vissuto in un contesto domestico. Oggi, però, il suo mondo è cambiato: dal calore di una casa al cemento del box, con coperte gelate a proteggerla dal freddo.

Dal canile parte ora un appello accorato per un’adozione del cuore: regalare a Laika gli ultimi anni – o mesi – di vita in un ambiente caldo, sereno e affettuoso, come quello che ha sempre conosciuto.

Per informazioni sull’adozione è possibile contattare il 347 668 6666. Una scelta che può cambiare il destino di una cagnolina che, nonostante tutto, continua a camminare con dignità e voglia di vivere.