Nocera Inferiore. Montalbino, nuovi distacchi di massi sui tornanti: servono altri interventi

Nuovi distacchi di massi sono stati registrati lungo il tratto iniziale dei tornanti che conducono al Santuario di Montalbino, facendo riemergere criticità sul fronte della sicurezza idrogeologica dell’area.
Un sopralluogo tecnico effettuato nei giorni scorsi ha infatti evidenziato ulteriori punti di instabilità non emersi nella prima fase degli interventi di mitigazione del rischio. Se la parte alta del percorso, in particolare le rampe finali, risulta oggi sostanzialmente messa in sicurezza, la zona più bassa dei tornanti necessita di opere aggiuntive e più estese.
Alla luce delle nuove valutazioni, la giunta comunale ha già approvato l’ampliamento degli interventi, ma i tempi per il completamento dei lavori si annunciano ancora lunghi. Nonostante l’attività in corso da parte dei tecnici, resta concreto il rischio che le tradizionali celebrazioni di Pasquetta a Montalbino non possano svolgersi, con uno scenario che potrebbe protrarsi anche al 2026.
La situazione resta sotto costante monitoraggio, mentre l’obiettivo prioritario rimane la piena messa in sicurezza dell’area prima di consentire nuovamente l’accesso in occasione di eventi e ricorrenze molto sentite dalla comunità.