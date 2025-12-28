Nocera Inferiore, precipita dal quarto piano dell’Umberto I: muore un 91enne

Intorno alle 8.15 è scattato l’allarme per una caduta avvenuta all’interno del complesso ospedaliero: l’uomo è precipitato in un’intercapedine.

Tragedia nella mattinata di ieri all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove un uomo di 91 anni ha perso la vita dopo una caduta dal quarto piano della struttura sanitaria.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano era stato ricoverato soltanto il giorno precedente. Intorno alle 8.15 è scattato l’allarme per una caduta avvenuta all’interno del complesso ospedaliero: l’uomo è precipitato in un’intercapedine, terminando la corsa in un’area sottostante interessata da lavori in corso e dalla presenza di materiali di risulta.

L’impatto si è rivelato fatale e il decesso sarebbe avvenuto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Nocera Inferiore, i vigili del fuoco del locale distaccamento e la squadra antincendio GSA in servizio presso il presidio ospedaliero.

Dopo i rilievi e gli accertamenti di competenza, affidati anche alle verifiche medico-legali e scientifiche, il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco con il supporto del personale antincendio interno.

Le circostanze dell’accaduto restano ora al vaglio degli inquirenti, che stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità.