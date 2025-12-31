Angri, il dono dei giocattoli che diventano solidarietà e sostenibilità

Educazione al riuso e attenzione sociale nel periodo delle festività. Parte in città una raccolta di giocattoli per unire ambiente, inclusione e sostegno ai più piccoli

Un’iniziativa che unisce ambiente e comunità

Ad Angri prende forma un’iniziativa dal forte valore sociale ed educativo, capace di coniugare solidarietà e sostenibilità ambientale. L’Associazione di promozione sociale Guestitaly, insieme al Comitato Don Enrico Smaldone, all’AES Angri Eco Servizi e alle associazioni Patria Nostra, Quartiere Alfano e Guardie Ambientali Italiane, con il patrocinio gratuito del Comune di Angri e dell’Assessorato all’Ambiente, promuove una raccolta di giocattoli dedicata al riciclo e al riuso consapevole. L’obiettivo è duplice: educare al corretto conferimento dei materiali e offrire una seconda vita ai giochi ancora in buone condizioni.

Riuso solidale per i più piccoli

I cittadini sono invitati a partecipare attivamente donando giocattoli utilizzabili o destinati al riciclo presso i punti di raccolta individuati sul territorio comunale. I giocattoli idonei al riuso saranno successivamente destinati a bambini e ragazzi, attraverso il coinvolgimento dei servizi sociali e delle associazioni promotrici, con particolare attenzione alle famiglie che attraversano un temporaneo disagio economico. Un gesto semplice, ma dal grande valore simbolico e concreto, capace di trasformare un oggetto in un sorriso.

Un piccolo gesto che genera valore

La raccolta resterà attiva fino al 5 gennaio 2026 e rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, associazionismo e cittadinanza attiva. I giocattoli non più utilizzabili saranno correttamente avviati al riciclo, rafforzando una cultura ambientale attenta e responsabile. In città attraverso iniziative come questa, la solidarietà diventa pratica quotidiana e la sostenibilità un impegno condiviso, dimostrando come la cura dell’ambiente possa andare di pari passo con la cura delle persone.

