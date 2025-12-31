Angri, lotta ai rifiuti: drone e fototrappole ai Carabinieri Forestali

Il Comune di Angri ha affidato in comodato d’uso ai Carabinieri Forestali un drone e alcune fototrappole per intensificare le attività di controllo e contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti sul territorio comunale. I dispositivi sono stati consegnati alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Cava de’ Tirreni, rafforzando una collaborazione istituzionale mirata alla tutela ambientale e al presidio delle aree più sensibili.

Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti continua a rappresentare una delle principali emergenze ambientali del territorio, con ricadute negative sul decoro urbano, sull’ambiente e sulla salute pubblica. L’impiego del drone consentirà di monitorare dall’alto zone difficilmente accessibili o particolarmente esposte a sversamenti abusivi, mentre le fototrappole, installate in punti strategici, permetteranno di documentare i comportamenti illeciti anche nelle ore notturne, svolgendo al contempo una funzione deterrente.

L’affidamento degli strumenti tecnologici testimonia la volontà dell’Amministrazione comunale di adottare misure concrete ed efficaci per la salvaguardia del territorio, valorizzando il ruolo delle forze dell’ordine specializzate nella prevenzione e repressione dei reati ambientali.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è l’assessore all’Ambiente Salvatore Mercurio, che ha dichiarato: «Questa collaborazione rappresenta un passo fondamentale nella lotta all’abbandono dei rifiuti. Ringrazio il comandante Marc Lauro, della Stazione dei Carabinieri Forestali di Cava de’ Tirreni, e il colonnello Ferdinando Sileo, comandante del Gruppo Provinciale dei Carabinieri Forestali di Salerno, per la disponibilità e la costante collaborazione. Insieme possiamo rendere più efficace il controllo del territorio e tutelare l’ambiente, che è un bene di tutti».