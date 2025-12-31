Giffoni Valle Piana, neonato di due mesi trovato morto nella culla

Giffoni Valle Piana è sotto choc per la tragedia avvenuta nella notte. Un neonato di appena due mesi è stato trovato privo di vita nella sua culla. A fare la drammatica scoperta sono stati i genitori, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, ma per il piccolo non c’era ormai più nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una cosiddetta “morte bianca”. Il neonato, di nome Amir, era nato prematuro e presentava fragilità di salute. Non si escludono problematiche di natura cardiaca, già oggetto di precedenti accertamenti medici.

La madre, originaria di Montecorvino Rovella, e il padre, di fede musulmana, sono stati travolti da un dolore immenso. La salma del piccolo è stata trasferita presso la Sala del Commiato Cuomo di Montecorvino Rovella, dove nella giornata di oggi, ultimo giorno dell’anno, si terrà il rito funebre.

