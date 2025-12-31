Notte bianca a Sarno, musica e città protagoniste: ecco Gazzè (video)

Notte bianca a Sarno. Il 5 gennaio il centro storico si anima fino a notte fonda, gran finale con il concerto di Max Gazzè

Una città che si apre alla festa

Sarno si prepara a vivere una delle serate più attese dell’inizio del nuovo anno con la Notte Bianca in programma il prossimo 5 gennaio. Un appuntamento che coinvolgerà l’intero tessuto urbano, trasformando strade e piazze in luoghi di incontro, spettacolo e partecipazione. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il centro cittadino e offrire a residenti e visitatori un’esperienza immersiva, capace di coniugare intrattenimento e identità territoriale. La Notte Bianca rappresenta anche un’occasione simbolica per ritrovarsi come comunità dopo le festività natalizie, condividendo spazi, emozioni e linguaggi culturali diversi. L’atmosfera sarà quella delle grandi occasioni, con un flusso continuo di persone che animeranno Sarno fino a tarda notte, restituendo vitalità e senso di appartenenza alla città.

Il gran finale con Max Gazzè

Il momento più atteso della Notte Bianca sarà il concerto di Max Gazzè, che chiuderà la serata con uno spettacolo di grande richiamo. L’artista romano, tra i più apprezzati del panorama musicale italiano, porterà sul palco il suo repertorio capace di attraversare generazioni e stili, mescolando ironia, profondità e sperimentazione sonora. La scelta di affidare il gran finale a una figura di questo livello conferma la volontà di puntare su una proposta culturale di qualità, in grado di attrarre pubblico e rafforzare l’immagine di Sarno come città dinamica e aperta. La Notte Bianca del 5 gennaio si candida così a essere non solo un evento di spettacolo, ma un momento identitario, capace di lasciare un segno nel calendario culturale cittadino.

Fiume Sarno, dragaggi fermi: Aliberti chiede chiarezza a Scafati (video)