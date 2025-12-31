Vigilia di festa, consumazioni a prezzi record nei locali del Salernitano

In diversi locali, soprattutto nelle zone a maggiore afflusso durante le festività, i listini sembrano aver subito aumenti improvvisi e difficilmente giustificabili.

Spritz a 25 euro, bottiglie da 90 euro al tavolo, bibite analcoliche vendute a 10 o 15 euro. È il quadro che emerge da numerose segnalazioni arrivate nelle ultime ore da cittadini e clienti della provincia di Salerno, alla vigilia di una delle serate più attese dell’anno.

In diversi locali, soprattutto nelle zone a maggiore afflusso durante le festività, i listini sembrano aver subito aumenti improvvisi e difficilmente giustificabili, con prezzi ben oltre la media e spesso comunicati solo al momento dell’ordinazione o al conto finale. Una situazione che sta generando malumore e indignazione tra gli utenti, che parlano apertamente di speculazione approfittando del clima festivo.

Se è comprensibile un lieve adeguamento dei prezzi in occasione di eventi straordinari, ciò che viene segnalato va ben oltre il concetto di rincaro festivo, assumendo i contorni di una vera e propria distorsione del mercato della somministrazione. In molti casi, riferiscono i clienti, non sarebbe stata nemmeno esposta una chiara indicazione dei prezzi, sollevando interrogativi anche sul rispetto delle norme a tutela dei consumatori.

La domanda che circola con insistenza è una sola: dove sono i controlli? Proprio nei periodi di maggiore afflusso e di maggiore rischio di abusi, l’assenza di verifiche puntuali rischia di alimentare comportamenti che danneggiano non solo i cittadini, ma anche gli operatori onesti del settore.

Le testimonianze raccolte non rappresentano casi isolati, ma un malcontento diffuso che attraversa diverse aree del territorio provinciale. In un contesto già segnato da un aumento generalizzato del costo della vita, episodi di questo tipo finiscono per pesare ulteriormente sulle tasche delle famiglie e per incrinare il rapporto di fiducia tra clienti ed esercenti.