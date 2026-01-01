Calciatore dell’Angri accoltellato: restano in carcere i quattro minorenni

Restano in carcere i quattro minorenni accusati di aver accoltellato a Napoli il calciatore 18enne Bruno Petrone nelle prime ore dello scorso 27 dicembre. La decisione è stata assunta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Napoli, Anita Polito, che ha accolto le richieste della Procura al termine degli interrogatori di garanzia.

Nel corso delle audizioni, tutti i ragazzi – uno di 15 anni e tre di 17 – hanno confermato quanto già dichiarato ai carabinieri il giorno della presentazione spontanea in caserma, avvenuta alla presenza dei rispettivi legali. I giovani hanno ribadito che l’aggressione non sarebbe stata premeditata, negando l’esistenza di una spedizione punitiva organizzata. Secondo la loro versione, si sarebbe trattato di un incontro casuale degenerato, culminato nell’accoltellamento poiché il 15enne era in possesso di un coltello.

Una ricostruzione che contrasta con quella degli inquirenti. La Procura dei Minorenni di Napoli, infatti, contesta ai quattro il reato di tentato omicidio aggravato, ritenendo sussistenti sia la premeditazione sia i motivi abietti e futili, oltre al concorso tra più persone. Al solo 15enne viene inoltre contestato il porto dell’arma, un coltello a farfalla sequestrato dai carabinieri, oltre al possesso di una chiave inglese, mai rinvenuta.

Secondo l’impianto accusatorio, la lite sfociata nel ferimento del giovane atleta dell’Angri non sarebbe stata un episodio fortuito, bensì una spedizione punitiva maturata nei giorni precedenti. L’azione, sempre secondo la Procura, sarebbe stata innescata dalla presenza della vittima nella zona dei cosiddetti “baretti” di Chiaia, luogo di ritrovo molto frequentato da giovani provenienti da Napoli e dalla provincia. L’obiettivo del raid sarebbe stato quello di vendicare un presunto affronto subito dal 15enne circa una settimana prima dei fatti.

Determinante per l’identificazione dei quattro indagati è stato il lavoro investigativo dei carabinieri, che hanno analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e ricostruito la fuga degli aggressori attraverso il sistema di lettura targhe, tracciando il percorso dei due scooter utilizzati per allontanarsi subito dopo l’accoltellamento.

Le indagini proseguono per definire nel dettaglio il contesto e le responsabilità individuali, mentre il giovane calciatore resta sotto osservazione medica dopo il grave ferimento subito.