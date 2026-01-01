Capodanno a Salerno, Piazza della Libertà gremita nonostante il freddo: Mahmood accende la notte

Migliaia di persone in Piazza della Libertà per il concerto di Capodanno: pubblico numeroso nonostante le basse temperature.

Piazza della Libertà ha accolto il nuovo anno con una grande partecipazione di pubblico. Migliaia di persone hanno affollato il lungomare salernitano nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, sfidando le basse temperature per prendere parte al concerto di Capodanno.

A salire sul palco è stato Mahmood, protagonista assoluto della serata. L’artista ha coinvolto il pubblico con i suoi brani più conosciuti, trasformando la piazza in un grande coro a cielo aperto. Tra musica, luci e applausi, il conto alla rovescia verso la mezzanotte è stato vissuto con entusiasmo da una folla composta da giovani, famiglie e gruppi di amici.

Nonostante il freddo pungente, la presenza in piazza è stata massiccia. Allo scoccare della mezzanotte, tra brindisi e fuochi d’artificio sul mare, Salerno ha salutato l’arrivo del nuovo anno in un clima di festa e condivisione.

