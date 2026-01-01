Capodanno di botti e feriti: notte da dimenticare nel Napoletano

Fuochi d’artificio e imprudenze causano decine di feriti tra Napoli e provincia, nessuno in gravi condizioni secondo i dati ufficiali.

Aumentano i feriti rispetto allo scorso anno, coinvolti anche undici minorenni La notte di Capodanno nel Napoletano registra 57 feriti, undici minori coinvolti e un aumento significativo rispetto all’anno precedente.

Il bilancio complessivo della notte di San Silvestro

È di 57 feriti il bilancio totale della notte di Capodanno in provincia di Napoli, secondo i dati ufficiali diffusi dalla Questura. Tra le persone che hanno dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere si contano 11 minorenni, fortunatamente senza gravi conseguenze. Un solo caso riguarda una ferita da colpi d’arma da fuoco, avvenuta a Giugliano in Campania, mentre tutti gli altri accessi in ospedale sono riconducibili all’uso improprio o incauto di fuochi d’artificio.

Numeri in aumento rispetto allo scorso anno

Il dato complessivo segna un aumento significativo rispetto allo scorso anno, quando i feriti furono 36. In città si sono registrati 42 accessi ospedalieri, di cui 7 minorenni, mentre in provincia i feriti sono stati 15, tra cui 4 minori. Un incremento che riaccende il dibattito sulla sicurezza e sull’uso dei botti durante le festività, nonostante le campagne di prevenzione e sensibilizzazione.

Ferite lievi ma attenzione ancora alta

Secondo quanto riferito, tutti i minori sono stati medicati e rientrano nell’elenco dei 41 pazienti già dimessi. Restano invece 16 adulti attualmente ricoverati nei diversi ospedali del territorio, tenuti sotto osservazione per ulteriori accertamenti. Le lesioni più frequenti hanno interessato mani e occhi, causate da schegge e lievi ustioni provocate dall’esplosione dei fuochi d’artificio. Un bilancio che, pur senza gravi conseguenze, conferma come la notte di Capodanno resti ancora una delle più critiche sul fronte della sicurezza pubblica.