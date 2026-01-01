Il primo nato del 2026 nel Salernitano è venuto alla luce a Nocera Inferiore

Il piccolo è venuto alla luce alle 4.06 del mattino: un maschietto del peso di 2.570 grammi, figlio di una coppia di origine ucraina.

È nato all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore il primo bambino del 2026 in provincia di Salerno. Il piccolo è venuto alla luce alle 4.06 del mattino: un maschietto del peso di 2.570 grammi, figlio di una coppia di origine ucraina. Al momento, i genitori non hanno ancora ufficializzato il nome.

Poco dopo, la gioia della nascita si è estesa anche agli altri presidi ospedalieri del territorio.

Alle 6.30, presso l’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, è nata Rachele, del peso di 2.430 grammi, figlia di una coppia originaria di San Severino di Centola.

La terza nascita del nuovo anno nel Salernitano è stata registrata alle 6.50: si tratta di Meriem, una bimba di 3.400 grammi, figlia di una coppia di migranti arabi residenti a Battipaglia.

Un avvio di 2026 segnato dalla vita e dalla speranza negli ospedali della provincia, che hanno accolto il nuovo anno con il sorriso delle prime nascite.