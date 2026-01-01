Maxi operazione contro le truffe agli anziani: arresti tra Napoli, Ercolano e Angri

Gli indagati sono gravemente accusati, a vario titolo, dei reati di riciclaggio, autoriciclaggio e calunnia.

Blitz dei Carabinieri della Tenenza di Ercolano che, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica, hanno arrestato otto persone, tre delle quali donne, residenti tra Napoli, Ercolano, Cercola, Angri e Boscotrecase.

Gli indagati sono gravemente accusati, a vario titolo, dei reati di riciclaggio, autoriciclaggio e calunnia. Per due uomini è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre altri cinque soggetti sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Un terzo indagato risulta coinvolto a piede libero. Gli stessi due uomini, insieme a un altro soggetto, sono inoltre indagati per associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di truffe, frodi informatiche, riciclaggio e autoriciclaggio.

L’indagine trae origine da una denuncia presentata il 9 novembre 2023 da una delle persone finite sotto inchiesta, che aveva riferito di essere stata sequestrata e costretta a effettuare prelievi forzati e vaglia postali per un totale di 48mila euro presso sportelli della provincia di Napoli. Gli accertamenti successivi hanno però rivelato che quella somma era in realtà provento di una frode informatica ai danni di un cittadino romano, facendo emergere una falsa denuncia.

Le attività investigative, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, si sono sviluppate attraverso analisi di sistemi di videosorveglianza, intercettazioni telefoniche e ambientali, alcune delle quali riconducibili anche a utenze utilizzate da soggetti detenuti. Gli elementi raccolti hanno consentito di individuare una vera e propria “centrale operativa”, attiva su scala nazionale, specializzata nelle truffe ai danni di anziani.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il gruppo impartiva istruzioni a “galoppini”, incaricati di ritirare denaro, gioielli e preziosi direttamente presso le abitazioni delle vittime. Nel corso delle indagini sono stati recuperati monili in oro provento di una truffa consumata ai danni di un’anziana a Bova Marina (Reggio Calabria), oltre a ulteriori riscontri relativi a un’altra truffa avvenuta a Candelo (Biella).

Entrambi gli episodi risalgono al giugno 2024 e, in uno dei casi, un cittadino napoletano era stato arrestato in flagranza dai Carabinieri del luogo. L’operazione ha permesso di delineare una rete criminale strutturata, capace di colpire vittime vulnerabili in diverse regioni italiane.

Le indagini proseguono per accertare ulteriori responsabilità e verificare l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti.