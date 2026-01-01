Napoli. Perde tre dita per i botti, esce dall’ospedale e si ferisce di nuovo

Ha perso tre dita di una mano dopo l’esplosione di un petardo, ma una volta dimesso dall’ospedale ha acceso un altro fuoco pirotecnico, rimanendo nuovamente ferito, questa volta al volto e a un occhio.

Il protagonista della vicenda è un 24enne originario di Roma, uno dei 57 feriti registrati tra Napoli e provincia durante i festeggiamenti di fine anno. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane è stato soccorso una prima volta e trasportato all’ospedale Pellegrini di Napoli in seguito alla grave lesione alla mano. Dopo le cure e le dimissioni, però, avrebbe continuato a maneggiare materiale pirotecnico, riportando un secondo trauma.

Un episodio che riaccende l’attenzione sui rischi legati all’uso improprio dei botti e sulle conseguenze, spesso gravissime, che continuano a segnare ogni Capodanno.