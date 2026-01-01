Pagani, polemiche al cimitero: riesumazioni a vista e tariffe tra le più alte dell’Agro

Un caso che scuote la sensibilità dei cittadini e riaccende il dibattito sulla gestione dei servizi cimiteriali. Il cimitero di Pagani è finito al centro di numerose segnalazioni da parte di utenti e visitatori, che lamentano modalità di riesumazione ritenute lesive del decoro e della dignità dei defunti.

Secondo quanto riferito alla redazione di Telenuova, le operazioni di esumazione e riesumazione verrebbero effettuate con frequenza quotidiana durante gli orari di apertura al pubblico, senza schermature visive né aree riservate. Un cambiamento rispetto al passato che, stando alle testimonianze raccolte, espone tali interventi allo sguardo di chi si reca al camposanto per far visita ai propri cari, generando disagio e turbamento.

Oltre all’impatto emotivo, alcuni cittadini segnalano presunte criticità anche sotto il profilo igienico-sanitario, sollevando dubbi sulla corretta applicazione dei protocolli previsti e sulla tutela della dignità dei resti umani.

Alle contestazioni di carattere morale si aggiunge poi l’aspetto economico. I servizi cimiteriali di Pagani, secondo quanto denunciato dagli utenti, avrebbero costi superiori rispetto a quelli applicati in altri comuni dell’Agro Nocerino-Sarnese. Un elemento che alimenta ulteriormente il malcontento.

«Paghiamo tariffe più alte – riferiscono alcuni cittadini – ma il servizio non è all’altezza e manca il rispetto per il dolore delle famiglie».

Dalla cittadinanza arrivano richieste precise: il ripristino di spazi protetti per le riesumazioni, lo svolgimento delle operazioni in orari di chiusura al pubblico e una revisione delle tariffe per adeguarle a quelle dei territori limitrofi.

Al momento non risultano prese di posizione ufficiali. I cittadini attendono chiarimenti da parte dell’amministrazione comunale o dei responsabili del servizio cimiteriale, affinché venga verificato il rispetto delle norme di polizia mortuaria e siano adottate soluzioni capaci di restituire decoro, rispetto e trasparenza a un luogo che dovrebbe essere dedicato esclusivamente al raccoglimento e alla memoria.