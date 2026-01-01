Provincia di Salerno, fuochi d’artificio: sei feriti nella notte di San Silvestro

Il caso più grave si è registrato a Eboli, dove un uomo di 46 anni ha riportato serie lesioni alla mano destra in seguito all’esplosione di un petardo.

È di sei persone ferite il bilancio degli incidenti legati all’utilizzo di fuochi d’artificio durante la notte di San Silvestro in provincia di Salerno. Il caso più grave si è registrato a Eboli, dove un uomo di 46 anni ha riportato serie lesioni alla mano destra in seguito all’esplosione di un petardo.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove i sanitari hanno stabilito una prognosi di 25 giorni. Gli altri feriti sono stati medicati in diverse strutture sanitarie del territorio: uno a Salerno, due all’ospedale di Nocera Inferiore, uno a Cava de’ Tirreni e uno a Battipaglia. In tutti i casi sono state riscontrate ustioni di primo e secondo grado.

Controlli e sequestri

A fare il punto sull’andamento della nottata è stato il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, che questa mattina ha incontrato la stampa.

«I feriti registrati in provincia sono sei – ha spiegato – il caso più grave purtroppo riguarda Salerno, con una prognosi di 25 giorni».

Sul fronte della prevenzione e del contrasto alla vendita illegale di materiale pirotecnico, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli su tutto il territorio provinciale. «Nella serata di ieri – ha aggiunto il Questore – sono stati sequestrati circa 2.800 chilogrammi di botti illegali. Abbiamo denunciato 35 persone per la vendita di materiale vietato e arrestato quattro soggetti, nei comuni di Scafati e Pagani».

Nel corso dell’attività di monitoraggio sono stati effettuati 25 controlli presso rivenditori di materiale pirotecnico e 12 verifiche in esercizi pubblici dediti alla somministrazione di bevande, nell’ambito delle misure di sicurezza predisposte per le festività di fine anno.