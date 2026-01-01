Regione Campania, Roberto Fico nomina la Giunta: ecco assessori e deleghe

L’annuncio è arrivato direttamente dal governatore, che ha comunicato la chiusura del confronto politico e civico che ha portato alla definizione della squadra di governo.

Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha ufficializzato la composizione della nuova Giunta regionale. L’annuncio è arrivato direttamente dal governatore, che ha comunicato la chiusura del confronto politico e civico che ha portato alla definizione della squadra di governo.

«Pochi minuti fa ho nominato la Giunta regionale della Campania – ha dichiarato Fico –. Ringrazio le forze politiche e civiche per il contributo offerto. Siamo pronti a lavorare al servizio dei cittadini campani, mettendo in campo esperienza, professionalità e competenze, con attenzione al territorio e ascolto dei bisogni delle persone. Solo attraverso il lavoro di squadra potremo raggiungere gli obiettivi prefissati, nell’interesse esclusivo della comunità».

La composizione della Giunta

Questa la squadra di assessori e le rispettive deleghe:

Mario Casillo, vicepresidente: Trasporti, Mobilità, Mare

Vincenzo Cuomo: Governo del territorio, Patrimonio

Andrea Morniroli: Politiche sociali, Scuola

Claudia Pecoraro: Ambiente, Politiche abitative, Pari opportunità

Fulvio Bonavitacola: Attività produttive, Sviluppo economico

Vincenzo Maraio: Turismo, Promozione del territorio, Transizione digitale

Angelica Saggese: Lavoro, Formazione

Ninni Cutaia: Cultura, Eventi, Personale

Fiorella Zabatta: Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità, Riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela degli animali

Maria Carmela Serluca: Agricoltura

Le deleghe alla Sanità, al Bilancio, ai Fondi nazionali ed europei e quelle non assegnate restano in capo direttamente al presidente Fico.

In chiusura, il governatore ha rivolto un augurio di buon lavoro a tutti i componenti della Giunta, estendendo anche gli auguri di un felice anno nuovo ai cittadini campani.