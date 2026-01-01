Saldi invernali 2026 in Campania: perché partono il 3 gennaio e cosa devono sapere consumatori e negozi

È ufficiale: i saldi invernali 2026 in Campania inizieranno sabato 3 gennaio. La data è stata stabilita con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC n. 84 del 24 novembre 2025) della delibera della Direzione Generale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, in accordo con le associazioni di categoria e nel rispetto delle linee guida nazionali.

La scelta del 3 gennaio non è casuale. Come previsto dagli Indirizzi unitari delle Regioni del 2011, i saldi devono partire il primo giorno feriale antecedente l’Epifania. Nel 2026 il 6 gennaio cade di martedì e, poiché il primo giorno feriale sarebbe lunedì 5 gennaio, l’avvio viene anticipato al sabato precedente, appunto il 3 gennaio.

Durata dei saldi e divieti per gli esercenti

Le vendite di fine stagione avranno una durata di 60 giorni, come stabilito dall’articolo 44 della Legge regionale Campania 7/2020. La normativa prevede inoltre un divieto preciso: nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi non possono essere effettuate vendite promozionali.

Questo periodo di “quiete promozionale” serve a garantire trasparenza e correttezza, evitando che gli sconti risultino fittizi o gonfiati rispetto ai prezzi praticati poco prima dell’avvio ufficiale delle vendite di fine stagione.

Saldi: i diritti dei consumatori

Federazione Moda Italia–Confcommercio e Confcommercio Imprese per l’Italia hanno diffuso un vademecum per aiutare i cittadini a orientarsi tra offerte e sconti.

Nei saldi non è previsto il diritto di recesso, che vale invece per gli acquisti online. Il cambio di un capo è quindi a discrezione del negoziante, salvo il caso di prodotto difettoso o non conforme: in queste situazioni il Codice del Consumo prevede riparazione, sostituzione o rimborso. Il difetto va segnalato entro due mesi dalla scoperta.

Anche la prova degli abiti non è obbligatoria per legge: la possibilità dipende dalla politica del singolo esercizio commerciale. Obbligatori, invece, i pagamenti elettronici, che i commercianti devono accettare anche durante i saldi.

Cosa può essere messo in saldo e come riconoscere uno sconto vero

I prodotti in saldo devono essere stagionali o soggetti a deprezzamento nel tempo: non è consentita una svendita indiscriminata di merce non legata alla stagione.

Elemento centrale è l’etichettatura del prezzo. In base al Decreto Legislativo 26/2023, ogni prodotto in saldo deve riportare in modo chiaro:

il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti;

la percentuale di sconto;

il prezzo finale scontato.

Una regola fondamentale per permettere ai consumatori di verificare l’effettiva convenienza dell’acquisto.

Consigli utili

Gli esperti consigliano di confrontare i prezzi, informarsi prima sulle condizioni di cambio, conservare sempre lo scontrino e controllare attentamente il prodotto prima di lasciare il negozio.