San Marzano sul Sarno. Onde di luce e modellismo nel parco urbano (video)

San Marzano sul Sarno. Barche e navi in miniatura solcano il laghetto cittadino, trasformando il parco urbano in uno scenario di luce e condivisione.

Suggestioni serali tra acqua, luci e passione artigianale. Il laghetto del parco urbano si anima con i modellini nautici dei modellisti

Onde di luce e passione sul laghetto cittadino

Onde leggere increspano il laghetto del parco urbano di San Marzano sul Sarno, animate dalle luci variopinte dei modellini nautici messi in acqua dall’associazione modellisti. Tra i promotori dell’iniziativa spicca Massimo Mascolo, da anni impegnato nella valorizzazione del modellismo come forma di passione, manualità e cultura tecnica. Le fedeli riproduzioni in scala di barche e navi, curate nei minimi dettagli, hanno attirato l’attenzione del pubblico, trasformando lo specchio d’acqua in un suggestivo scenario serale capace di unire spettacolo e competenza artigianale.

Il riconoscimento dell’amministrazione comunale

Nel corso della serata, l’amministrazione comunale ha voluto lasciare un segno tangibile di riconoscimento agli amatori e ai modellisti coinvolti. Il sindaco Andrea Annunziata, insieme al vicesindaco e assessore Vincenzo Marrazzo, ha sottolineato il valore dell’iniziativa, evidenziando l’importanza di sostenere attività capaci di animare gli spazi pubblici e rafforzare il senso di comunità. Un gesto simbolico ma significativo, che ha ribadito l’attenzione dell’ente verso il mondo dell’associazionismo e verso eventi che sanno coniugare creatività, partecipazione e identità territoriale.

