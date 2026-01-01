Si può licenziare con un messaggio WhatsApp: la sentenza del Tribunale di Napoli

Lo ha stabilito il Tribunale del lavoro di Napoli, che nei giorni scorsi ha respinto, su questo specifico punto, il ricorso presentato da una donna impiegata part-time come magazziniera nel settore dello stoccaggio e della vendita di prodotti.

Licenziare un lavoratore tramite WhatsApp è giuridicamente possibile. Lo ha stabilito il Tribunale del lavoro di Napoli, che nei giorni scorsi ha respinto, su questo specifico punto, il ricorso presentato da una donna impiegata part-time come magazziniera nel settore dello stoccaggio e della vendita di prodotti.

La lavoratrice aveva impugnato il licenziamento contestandone diversi aspetti, tra cui proprio la modalità della comunicazione, avvenuta attraverso un messaggio WhatsApp inviato dal contabile della società. Secondo la difesa, il mezzo utilizzato non avrebbe rispettato i requisiti di legge. I giudici, però, non hanno accolto questa tesi, confermando un orientamento giurisprudenziale già consolidato.

Nel provvedimento, il Tribunale ha chiarito che il messaggio WhatsApp “assolve l’onere della forma scritta richiesta dalla legge”, in quanto rientra nella categoria dei documenti informatici, soprattutto quando la parte destinataria ne riconosce la ricezione. Per il giudice, la volontà datoriale di interrompere il rapporto di lavoro risultava “comunicata per iscritto in maniera chiara e inequivoca”, come dimostrato anche dall’immediata reazione della lavoratrice.

Il contenuto del messaggio, seppur cordiale, non lasciava spazio a dubbi: venivano richiamate presunte assenze ingiustificate e ritardi nelle consegne, ritenuti tali da compromettere il regolare svolgimento dell’attività aziendale, con l’invito finale a presentarsi per la chiusura dei conti.

Nonostante la validità formale della comunicazione, la vicenda si è conclusa positivamente per la dipendente. Il Tribunale ha infatti disposto il reintegro sul posto di lavoro, ritenendo che l’addebito posto alla base del licenziamento fosse “lacunoso e generico” e quindi non idoneo, secondo la normativa vigente, a giustificare l’interruzione del rapporto.

La sentenza ribadisce così un doppio principio: da un lato, la legittimità del licenziamento comunicato via WhatsApp; dall’altro, l’obbligo per il datore di lavoro di fondare il provvedimento su contestazioni precise, puntuali e adeguatamente motivate.