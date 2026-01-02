Allerta meteo gialla per temporali: rischio piogge intense

Secondo il bollettino ufficiale, le piogge potrebbero determinare allagamenti, innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua e scorrimento delle acque sulle sedi stradali.

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per temporali, valido per l’intera giornata di venerdì 2 gennaio. Il provvedimento scaturisce dalle valutazioni del Centro Funzionale regionale e riguarda in modo particolare la fascia costiera, dove sono attese precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità.

Le zone interessate

L’allerta coinvolge diverse aree del territorio regionale. In particolare:

Zona 3: Penisola Sorrentina-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;

Zona 5: Tusciano e Alto Sele;

Zona 6: Piana del Sele e Alto Cilento;

Zona 8: Basso Cilento.

Rischi e criticità

Secondo il bollettino ufficiale, le piogge potrebbero determinare allagamenti, innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua e scorrimento delle acque sulle sedi stradali. Non si escludono inoltre fenomeni di ruscellamento, caduta di massi e possibili frane, soprattutto nelle aree interne e collinari.

La Protezione Civile invita enti locali e cittadini a mantenere comportamenti prudenti, prestando attenzione agli aggiornamenti meteo e alle eventuali comunicazioni delle autorità competenti.