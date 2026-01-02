Bancomat fatto esplodere nella notte a Policastro Bussentino

Secondo i primi riscontri, i malviventi avrebbero utilizzato un ordigno per danneggiare lo sportello automatico e accedere al denaro custodito all’interno.

Policastro Bussentino – Intorno alle 3 del mattino un gruppo di ignoti ha assaltato il bancomat della filiale Unicredit situata lungo la strada statale 18, provocando una violenta esplosione e riuscendo a mettere a segno il colpo in pochi minuti.

Secondo i primi riscontri, i malviventi avrebbero utilizzato un ordigno per danneggiare lo sportello automatico e accedere al denaro custodito all’interno. Dopo l’esplosione, la banda si è rapidamente allontanata, facendo perdere le proprie tracce.

Il forte boato ha svegliato diversi residenti, che hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica dell’assalto. Le indagini sono in corso e si concentrano anche sull’analisi delle immagini di videosorveglianza presenti nella zona.

La Procura della Repubblica di Lagonegro è stata informata dell’accaduto. Al momento non è stato ancora quantificato l’ammontare del bottino.