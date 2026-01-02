Bruno sorride dall’ospedale: migliorano le condizioni del giovane calciatore dell’Angri

Il 18enne, centrocampista della formazione che milita nel campionato di Eccellenza, è ricoverato all’ospedale San Paolo di Napoli dopo essere stato accoltellato nella notte tra il 26 e il 27 dicembre.

“La nostra felicità è vederlo sorridere e rivederlo, al più presto, correre e giocare di nuovo”. Con queste parole la società dell’Angri ha accompagnato la foto, diventata virale, di Bruno Petrone che dall’ospedale saluta il nuovo anno con un sorriso.

Il 18enne, centrocampista della formazione che milita nel campionato di Eccellenza, è ricoverato all’ospedale San Paolo di Napoli dopo essere stato accoltellato nella notte tra il 26 e il 27 dicembre. Il giovane non è più sedato e le sue condizioni mostrano segnali incoraggianti.

Le condizioni

Una notizia attesa con apprensione da familiari, amici e tifosi. I genitori fanno sapere che Bruno “sta facendo progressi, anche se il percorso di recupero è ancora lungo”. I medici, tuttavia, parlano di prospettive positive e non escludono un futuro ritorno all’attività sportiva.

Le indagini

Sul fronte giudiziario, il Gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli ha disposto la custodia cautelare in carcere per quattro minorenni indagati per tentato omicidio. Durante l’udienza di convalida del fermo, gli indagati avrebbero ammesso le proprie responsabilità.

L’aggressione risale alle due di notte in via Bisignano, nel quartiere Chiaia. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso di ricostruire l’accaduto. Resta da chiarire il movente: uno degli aggressori ha parlato di una lite avvenuta nei giorni precedenti e di un’azione dettata dalla paura, una versione che non convince gli investigatori. L’ipotesi principale resta quella di una spedizione punitiva.