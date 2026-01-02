Calcio. Mercato di gennaio, tra colpi riusciti e grandi illusioni: storia di un mese decisivo

Con l’apertura del mercato invernale, al via oggi e operativo fino al 2 febbraio, i club di Serie A tornano a muoversi tra necessità immediate, budget ridotti e il rischio costante di scelte sbagliate.

Con l’apertura del mercato invernale, al via oggi e operativo fino al 2 febbraio, i club di Serie A tornano a muoversi tra necessità immediate, budget ridotti e il rischio costante di scelte sbagliate. Il primo nome a infiammare la sessione è quello dell’attaccante olandese Füllkrug, mentre il Milan prova a rafforzare il reparto offensivo. Anche la Roma è alla ricerca di soluzioni in attacco, con Zirkzee e Raspadori tra i profili seguiti, l’Inter valuta il possibile ritorno di Cancelo e la Fiorentina piazza il primo innesto con Solomon. Intanto molte società lavorano sotto traccia, evitando di esporsi per non innescare aste.

Il mercato di gennaio, per sua natura, è più complesso di quello estivo: tempi stretti, margini di manovra limitati e decisioni che devono produrre effetti immediati. La storia insegna che a volte può rivelarsi decisivo, altre un clamoroso boomerang. In passato, proprio nella sessione invernale sono arrivati giocatori capaci di lasciare un segno profondo, ma anche autentici flop costati caro a club ambiziosi.

Tra le operazioni rimaste nella memoria c’è l’arrivo di Desailly al Milan, capace di trascinare i rossoneri verso uno storico doppio trionfo tra campionato e Champions. Di segno opposto il caso Figo negli anni Novanta, con un trasferimento mai concretizzato e lo stop imposto dalla Fifa. Memorabile anche la cessione di Davids alla Juventus, che contribuì in modo decisivo allo scudetto bianconero, così come l’operazione Edmundo alla Fiorentina, costosa e deludente, culminata con una stagione segnata da rimpianti.

Alcuni trasferimenti invernali hanno cambiato la carriera dei protagonisti: Stankovic, passato dalla Lazio all’Inter, ha costruito un palmarès straordinario; Cavani, arrivato in sordina al Palermo, ha spiccato il volo fino ai vertici europei; Thiago Silva, bloccato mesi prima, si è imposto come uno dei migliori difensori al mondo. Altri, invece, non hanno mai rispettato le attese, come José Mari al Milan o Fabio Junior alla Roma, diventati simboli di investimenti sbagliati.

Negli anni più recenti non sono mancate scelte lungimiranti, come il ritorno di Ibrahimovic al Milan o l’acquisto di Tomori, ma anche operazioni rivelatesi inefficaci, tra aspettative disattese e ambientamenti mai riusciti. Il bilancio complessivo resta quindi in chiaroscuro: gennaio può regalare intuizioni vincenti o trasformarsi in una trappola.

È questo il fascino, e insieme il rischio, del mercato di riparazione: un mese che può cambiare il destino di una stagione, nel bene o nel male, dove servono fiuto, freddezza e un pizzico di fortuna. Il bidone, come insegna la storia, è sempre dietro l’angolo.