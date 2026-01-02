De Luca torna in diretta e commenta la Giunta Fico: «Collaborazione sì, ma nel solco del rigore»

Il passaggio più netto riguarda però il dossier Report: «La querela non può essere ritirata perché non è stata ancora depositata. La presenterò io a titolo personale».

Prima sortita del 2026 per Vincenzo De Luca, che non rinuncia alla consueta diretta social del venerdì e interviene sulla composizione della Giunta regionale guidata dal suo successore, Roberto Fico. Una presa di posizione che, nel Partito Democratico, viene liquidata con una battuta: «Non era nemmeno quotata, tanto era ovvia».

De Luca ha cambiato sede ma non abitudini: la diretta non arriva più da Palazzo Santa Lucia bensì da un ufficio nel centro di Salerno. Dietro di lui, però, restano simboli familiari: il pannello blu dei suoi manifesti elettorali e il modellino del “Faro” di Napoli, il progetto per la nuova sede della Regione in piazza Garibaldi, fortemente voluto durante i suoi dieci anni di governo e oggi ancora allo stadio di plastico.

Nel commentare le deleghe rimaste in capo al presidente, De Luca sottolinea come Sanità e Bilancio siano materie complesse: «Sono cose difficili, c’è bisogno di collaborazione», ricorda, evidenziando come anche durante i suoi mandati la Sanità non sia mai stata assegnata a un assessore. Da qui l’auspicio che la nuova amministrazione non si discosti «nemmeno di una virgola dal rigore spartano» che, a suo dire, ha caratterizzato il suo governo.

Nel corso della diretta, l’ex governatore ribadisce che continuerà a vigilare sull’operato della Regione, definendosi «puntiglioso nel rivendicare il lavoro fatto», con un riferimento polemico a chi, secondo lui, «fa millantato credito».

Il passaggio più netto riguarda però il dossier Report. La querela per diffamazione promossa dalla precedente Giunta contro la trasmissione di Rai3 sulle liste d’attesa in sanità è stata indicata da Fico come uno degli atti da ritirare per segnare una discontinuità. De Luca, invece, rilancia: «La querela non può essere ritirata perché non è stata ancora depositata. La presenterò io a titolo personale».

Secondo l’ex presidente, la libertà di stampa va difesa «con i denti», ma non può trasformarsi in un diritto a «mentire»: per questo annuncia l’intenzione di procedere comunque per diffamazione, dichiarando di voler tutelare anche «tutti coloro che hanno lavorato per la sanità in Campania».

Un intervento che segna, fin dall’inizio del nuovo anno, una linea di continuità critica tra il passato e il presente di Palazzo Santa Lucia.