Inter-Napoli, scatta il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Campania

In vista della partita di Serie A Inter-Napoli, in programma l’11 gennaio allo stadio San Siro, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha disposto una serie di misure restrittive per garantire l’ordine pubblico dentro e fuori l’impianto sportivo.
Tra i provvedimenti adottati figura il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Campania e ai residenti nella provincia di Genova, anche se in possesso della fidelity card del Napoli. Il divieto non si applica ai tifosi residenti in Campania e nel Genovese che risultino titolari della fidelity card dell’Inter sottoscritta entro il 19 dicembre.
Per quanto riguarda il settore ospiti, la vendita dei tagliandi sarà consentita esclusivamente ai possessori della fidelity card del Napoli sottoscritta prima del 19 dicembre e non residenti né in Campania né nella provincia di Genova.
Le misure rientrano nel piano di sicurezza predisposto dalle autorità per prevenire possibili criticità legate alla gestione dell’ordine pubblico in occasione di un match considerato ad alto rischio.