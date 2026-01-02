Investita sul litorale, cagnolina soccorsa dai volontari: lotta per salvarle la vita

“Ci siamo fatti un regalo di fine anno”: con queste parole amare la Lega del Cane di Salerno ha raccontato l’ennesima storia di sofferenza che coinvolge un animale investito e lasciato ferito sul litorale.

La cagnolina, investita da un’auto, è stata soccorsa e sottoposta alle prime cure presso un ambulatorio veterinario, prima del trasferimento al servizio veterinario di Mercato San Severino. Le sue condizioni sono apparse subito gravi: la diagnosi parla di una frattura alla colonna vertebrale, tanto da rendere necessario il trasferimento presso un ospedale veterinario specializzato di Napoli.

Ad accoglierla, però, sono stati ancora una volta i volontari del canile di Salerno, che hanno preso in carico la cagnolina e stanno facendo il possibile per garantirle cure adeguate e una possibilità di futuro. L’associazione ha annunciato che seguiranno aggiornamenti sui social, nella speranza di poterle offrire una seconda chance.

Una vicenda che lascia tanta amarezza e riaccende i riflettori sul tema degli investimenti stradali e dell’abbandono, troppo spesso silenziosi e impuniti, ai danni degli animali più fragili.