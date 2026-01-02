Manuel Bortuzzo ritrova l’amore: la nuova compagna è di Angri

Serena, 24 anni, si è recentemente laureata in Scienze Farmaceutiche all’Università Federico II di Napoli e mantiene un profilo lontano dai riflettori.

Il nuotatore paralimpico e personaggio televisivo Manuel Bortuzzo ha ufficializzato la sua nuova relazione sentimentale con Serena Padovano, una giovane originaria di Angri (SA).​

La relazione, raccontata dallo stesso Bortuzzo attraverso alcuni post sui social, sembra essere iniziata in modo riservato ma oggi appare consolidata nella quotidianità della coppia. Serena, 24 anni, si è recentemente laureata in Scienze Farmaceutiche all’Università Federico II di Napoli e mantiene un profilo lontano dai riflettori, distinguendosi per la sua riservatezza e uno stile di vita semplice.​

Il post con cui Bortuzzo ha presentato al pubblico la sua nuova compagna recita: «Sei entrata nella mia vita in punta di piedi e in modo silenzioso, ma la realtà è che hai fatto più rumore di qualsiasi altra cosa».

La storia con Serena rappresenta per il nuotatore un momento di serenità dopo vicende sentimentali e personali molto seguite dal grande pubblico.