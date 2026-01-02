Manuel Bortuzzo ritrova l’amore: la nuova compagna è di Angri

Il nuotatore paralimpico e personaggio televisivo Manuel Bortuzzo ha ufficializzato la sua nuova relazione sentimentale con Serena Padovano, una giovane originaria di Angri (SA).
La relazione, raccontata dallo stesso Bortuzzo attraverso alcuni post sui social, sembra essere iniziata in modo riservato ma oggi appare consolidata nella quotidianità della coppia. Serena, 24 anni, si è recentemente laureata in Scienze Farmaceutiche all’Università Federico II di Napoli e mantiene un profilo lontano dai riflettori, distinguendosi per la sua riservatezza e uno stile di vita semplice.
Il post con cui Bortuzzo ha presentato al pubblico la sua nuova compagna recita: «Sei entrata nella mia vita in punta di piedi e in modo silenzioso, ma la realtà è che hai fatto più rumore di qualsiasi altra cosa».
La storia con Serena rappresenta per il nuotatore un momento di serenità dopo vicende sentimentali e personali molto seguite dal grande pubblico.