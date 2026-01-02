Nocerina, accordo fatto: Amodio verso la guida dell’area tecnica

Il confronto ha portato a un accordo sostanziale tra le parti, con la definizione degli ultimi dettagli che non sembrano ostativi alla chiusura dell’intesa.

Da
Redazione
-

Si è concluso con esito positivo il vertice tenutosi in mattinata tra la Nocerina e Antonio Amodio. Il confronto ha portato a un accordo sostanziale tra le parti, con la definizione degli ultimi dettagli che non sembrano ostativi alla chiusura dell’intesa.

Amodio è pronto a legarsi al club rossonero con un contratto della durata di 18 mesi, confermando la volontà della società di avviare un percorso di programmazione affidandosi a una figura di esperienza. L’ufficialità dell’accordo potrebbe arrivare già nel corso della giornata di oggi, sancendo di fatto l’inizio del nuovo corso dirigenziale della Nocerina.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore