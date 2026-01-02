Nocerina, accordo fatto: Amodio verso la guida dell’area tecnica

Il confronto ha portato a un accordo sostanziale tra le parti, con la definizione degli ultimi dettagli che non sembrano ostativi alla chiusura dell’intesa.

Si è concluso con esito positivo il vertice tenutosi in mattinata tra la Nocerina e Antonio Amodio. Il confronto ha portato a un accordo sostanziale tra le parti, con la definizione degli ultimi dettagli che non sembrano ostativi alla chiusura dell’intesa.

Amodio è pronto a legarsi al club rossonero con un contratto della durata di 18 mesi, confermando la volontà della società di avviare un percorso di programmazione affidandosi a una figura di esperienza. L’ufficialità dell’accordo potrebbe arrivare già nel corso della giornata di oggi, sancendo di fatto l’inizio del nuovo corso dirigenziale della Nocerina.