Pagani. Centro polivalente via Pittoni, gli interrogativi e la protesta (video)

Interrogativi, striscioni e richieste di trasparenza animano il Consiglio comunale di Pagani sul centro polivalente e sulla rimozione dell’amianto.

Consiglio comunale acceso sul futuro dell’area ex parcheggio. L’opposizione chiede chiarezza sui lavori in corso e sulle criticità ambientali

I dubbi sollevati in aula

Pagani. Ad aprire il Consiglio comunale è stato l’intervento del consigliere di opposizione Fabio Petrelli, che ha richiamato l’attenzione sulla delicata situazione del centro polivalente di via Pittoni. Nel suo intervento, Petrelli ha posto una serie di interrogativi sui lavori in corso nell’area dell’ex parcheggio, chiedendo chiarimenti puntuali sullo stato degli interventi, sulle tempistiche e soprattutto sulle prospettive future di una struttura ritenuta strategica per la città. Un richiamo netto alla necessità di trasparenza amministrativa e di informazioni chiare nei confronti dei cittadini.

La protesta e il tema ambientale

A fare da cornice al dibattito istituzionale, in aula è comparso anche uno striscione esposto dai militanti di Potere al Popolo, che ha sottolineato la criticità ambientale legata all’area. I rappresentanti del movimento hanno voluto porre l’accento sulla gestione delle emergenze del territorio, con particolare riferimento alla presenza e alla rimozione dell’amianto. Una problematica che continua a generare preoccupazione e che, secondo i manifestanti, richiede risposte immediate e azioni concrete.

Petrelli portavoce delle istanze

Nel corso della discussione, Fabio Petrelli si è fatto portavoce delle istanze sollevate anche fuori dall’aula consiliare, ribadendo come la questione ambientale non possa essere considerata marginale rispetto agli interventi strutturali. Il consigliere ha evidenziato la necessità di un approccio responsabile e condiviso, capace di coniugare la riqualificazione urbana con la tutela della salute pubblica. Un appello che chiama in causa l’intera amministrazione e riporta al centro del confronto politico il futuro del centro polivalente di via Pittoni e dell’area circostante.

