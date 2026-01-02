Parco del Cilento, nuovi concorsi: tre assunzioni a tempo indeterminato

Nuove opportunità di lavoro arrivano dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che ha ufficialmente avviato le procedure per il reclutamento di tre nuove figure professionali da inserire nella propria pianta organica.

Con una determinazione firmata il 29 dicembre dal direttore Romano Gregorio, l’Ente Parco ha autorizzato l’indizione di concorsi pubblici per la copertura di posti vacanti, prevedendo contratti a tempo indeterminato, seppur con orario di lavoro part-time.

I profili richiesti

I bandi, per titoli ed esami, riguardano l’area amministrativa e gestionale. In particolare, sono previste:

due posizioni di Funzionario amministrativo-gestionale, con contratto a tempo indeterminato part-time al 50%;

una posizione di Assistente amministrativo-gestionale, sempre a tempo indeterminato, con impegno lavorativo part-time al 33%.

Modalità di candidatura

Le assunzioni rientrano nel Piano triennale del fabbisogno del personale 2025/2027 e sono state autorizzate con DPCM del 7 agosto 2025, che ha dato il via libera definitivo alle procedure concorsuali.

I bandi completi, con l’indicazione dei requisiti richiesti, dei titoli di studio, delle prove d’esame e delle modalità di partecipazione, saranno pubblicati a breve sui canali ufficiali:

sul Portale del Reclutamento “inPA” (www.inpa.gov.it), che sarà il riferimento esclusivo per tutte le comunicazioni relative ai concorsi;

sul sito istituzionale dell’Ente Parco (www.cilentoediano.it), nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Un’occasione significativa per chi è alla ricerca di stabilità lavorativa nella pubblica amministrazione, all’interno di uno dei principali enti di tutela ambientale del Mezzogiorno.