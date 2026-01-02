Positano, muore a Capodanno durante il pranzo: vittima un magistrato austriaco di 56 anni

Tragedia nel giorno di Capodanno a Positano, dove un uomo di 56 anni, magistrato di nazionalità austriaca, è morto improvvisamente mentre si trovava a pranzo con un amico in un ristorante affacciato sulla Spiaggia Grande.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo è stato colto da un malore improvviso sotto gli occhi degli altri clienti. Scattato immediatamente l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, valutata la gravità della situazione, hanno attivato il protocollo per il trasferimento urgente in elicottero presso l’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno.

L’eliambulanza è atterrata nello specchio d’acqua antistante la località costiera, consentendo ai medici di raggiungere rapidamente il molo. Le manovre di rianimazione sono proseguite a lungo, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato inutile: il decesso è stato constatato sul posto.

L’episodio ha destato profondo sgomento tra residenti e turisti presenti in Costiera Amalfitana. Secondo quanto riferito dalle autorità, si sarebbe trattato di un evento naturale, un malore improvviso, e non sono state avviate ulteriori indagini.

La comunità locale si è stretta nel cordoglio attorno ai familiari della vittima, colpiti da una perdita improvvisa nel giorno di apertura del nuovo anno.