Presepe Vivente di Pagani, sabato 4 gennaio l’atto conclusivo: un ultimo cammino di fede e pace

Dopo le intense giornate del 27 e 28 dicembre, la manifestazione si prepara a vivere il suo atto conclusivo, in programma sabato 4 gennaio 2026, a partire dalle ore 18.30.

Un ultimo passo insieme, per custodire e rilanciare il messaggio che ha attraversato l’intero percorso del Presepe Vivente di Pagani. Dopo le intense giornate del 27 e 28 dicembre, la manifestazione si prepara a vivere il suo atto conclusivo, in programma sabato 4 gennaio 2026, a partire dalle ore 18.30.

Il momento iniziale sarà carico di valore simbolico: il corteo prenderà avvio dopo un omaggio all’interno del Santuario della Madonna delle Galline, luogo identitario della fede popolare paganese. Da qui, i partecipanti si muoveranno in cammino verso Piazza Sant’Alfonso, fino a raggiungere la Basilica di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, dove, sul sagrato, si terrà l’evento finale.

Non sarà soltanto una chiusura formale, ma un gesto collettivo dal forte significato civile e spirituale. Un’ultima luce accesa per ribadire il messaggio che ha accompagnato l’intera rappresentazione:

“No cchiù guerra. È nato già ’o Rre d’ammore.”

Il Presepe Vivente di Pagani si conferma così non solo come evento culturale e religioso, ma come esperienza condivisa, capace di unire comunità, associazioni e cittadini attorno a un’idea semplice e potente: la pace nasce dal cammino comune.

L’invito è aperto a tutti, per vivere insieme l’ultimo atto di un racconto che non si esaurisce, ma continua nei gesti e nelle scelte quotidiane di una città che ha deciso di camminare unita.