Salerno. Rapina sul lungomare: minaccia con una bottiglia rotta e ruba il cellulare, arrestato

Serata di paura sul lungomare di Salerno, dove nella serata di ieri, 1 gennaio 2026, un cittadino italiano è rimasto vittima di una rapina. L’uomo è stato avvicinato da un soggetto che, brandendo una bottiglia infranta, lo ha minacciato costringendolo a consegnare il proprio telefono cellulare prima di darsi alla fuga.

Nonostante il forte stato di agitazione, la vittima è riuscita a contattare il Numero Unico di Emergenza 112, mantenendo il contatto visivo con il rapinatore e fornendo indicazioni precise agli operatori.

L’intervento tempestivo degli equipaggi della Squadra Volante della Questura di Salerno, supportati dal personale dell’Esercito Italiano impegnato nei servizi di controllo del territorio, ha consentito di rintracciare e bloccare il presunto autore del reato in breve tempo.

L’uomo, cittadino extracomunitario, è stato condotto negli uffici di polizia per gli accertamenti di rito e sottoposto a fotosegnalamento da parte della Polizia Scientifica. Alla luce degli elementi raccolti, il fatto è stato qualificato come rapina.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’indagato è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Fuorni.

L’episodio evidenzia l’importanza della collaborazione dei cittadini e l’efficacia del controllo del territorio, garantito dalla sinergia tra Polizia di Stato ed Esercito, a tutela della sicurezza pubblica.