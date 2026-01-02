Scafati, raid vandalico nella notte di Capodanno: devastato un salone di bellezza

Ignoti hanno preso di mira il salone di bellezza Simo Hair, in via Martiri d’Ungheria, danneggiando la vetrina e mettendo a soqquadro l’interno del locale.

Raid vandalico nella notte di Capodanno ai danni di un noto esercizio commerciale di Scafati. Ignoti hanno preso di mira il salone di bellezza Antoine, in via Martiri d’Ungheria, danneggiando la vetrina e mettendo a soqquadro l’interno del locale.

Secondo quanto denunciato dalla titolare, i malviventi avrebbero agito intorno alle 00:20, approfittando del caos generato dai festeggiamenti e dall’esplosione dei fuochi pirotecnici. Dopo aver infranto la vetrina, i responsabili hanno asportato la cassa automatica, risultata però praticamente vuota, con all’interno solo pochi spicci.

La denuncia è stata formalizzata alle autorità competenti e rilanciata anche sui social attraverso un video diffuso dai noti attivisti digitali Francesco Emilio Borrelli e Pino Grazioli. Nel filmato, la titolare esprime amarezza e preoccupazione per una situazione che, a suo dire, vede il territorio di Scafati sempre più esposto ad episodi di criminalità, a danno delle attività commerciali.

L’episodio si inserisce in una serie di segnalazioni che, nelle ultime settimane, hanno acceso i riflettori sulla sicurezza urbana e sulla vulnerabilità degli esercenti, soprattutto nelle ore notturne e durante le festività. Il salone di via Martiri d’Ungheria rappresenta l’ennesima attività finita nel mirino dei vandali, alimentando il senso di allarme e la richiesta di maggiori controlli sul territorio.