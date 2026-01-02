Scafati si accende per il concertone di Capodanno: attesa per Luchè, Le One e Coco

In piazzale Aldo Moro è tutto pronto per il concertone di Capodanno che vedrà protagonisti Luchè, Le One e Coco.

Scafati si prepara a vivere una grande serata di musica e festa. In piazzale Aldo Moro è tutto pronto per il concertone di Capodanno che vedrà protagonisti Luchè, Le One e Coco.

L’evento, in programma a partire dalle ore 21, sta già richiamando centinaia di giovani provenienti non solo dalla provincia di Salerno, ma da tutta la Campania e anche da fuori regione. Un clima di entusiasmo e allegria che si respira già nelle ore precedenti allo spettacolo, con il piazzale che inizia progressivamente a riempirsi.

Una serata pensata per salutare l’arrivo del nuovo anno all’insegna della musica, dei sorrisi e della condivisione, trasformando Scafati in uno dei principali poli di attrazione del Capodanno campano.