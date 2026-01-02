Spid a pagamento: Poste Italiane introduce il canone per PosteID

A dieci anni dall’avvio del servizio, Poste Italiane introduce il pagamento per PosteID, il sistema di identità digitale abilitato allo SPID. La novità è entrata in vigore dal 1° gennaio 2026 e prevede tariffe tra le più contenute del mercato rispetto agli altri provider di identità digitale.

Il costo fissato è di 6 euro l’anno, ma solo a partire dal secondo anno di attivazione: il primo anno resta gratuito per tutti i nuovi utenti. Sono inoltre previste importanti esenzioni. Non pagheranno il canone i cittadini con almeno 75 anni, i residenti all’estero, i minorenni e gli utenti che utilizzano lo SPID per finalità professionali.

Secondo quanto spiegato dal gruppo, la decisione è finalizzata a garantire qualità, sicurezza e continuità del servizio, che oggi conta oltre 24 milioni di utenti attivi su tutto il territorio nazionale.

Per verificare la data di decorrenza del pagamento, gli utenti possono accedere alla propria area personale sul sito posteid.poste.it o tramite l’App PosteID. In ogni caso, Poste Italiane assicura che ciascun cittadino sarà informato con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza: la comunicazione arriverà via e-mail all’indirizzo associato all’identità digitale, con tutte le indicazioni sulle modalità di rinnovo e di pagamento.

Un passaggio che segna una svolta per uno dei servizi digitali più utilizzati dagli italiani, diventato negli anni uno strumento essenziale per l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione.