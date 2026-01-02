Università di Salerno nel progetto AIRC per la prevenzione del tumore al colon-retto

L’Università di Salerno è parte attiva di un nuovo e rilevante progetto di ricerca sulla prevenzione del cancro al colon-retto, finanziato dalla Fondazione AIRC.

L’Università di Salerno è parte attiva di un nuovo e rilevante progetto di ricerca sulla prevenzione del cancro al colon-retto, finanziato dalla Fondazione AIRC. Lo studio, avviato ufficialmente oggi, 1° gennaio 2026, vede il coinvolgimento diretto del professor Pietro Campiglia dell’ateneo salernitano all’interno di un team scientifico internazionale coordinato dal Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università del Salento.

Il progetto di ricerca

Il progetto, dal titolo “Iron-Sequestration as Adjuvant Against CRC Development”, ha ottenuto un finanziamento complessivo di 500mila euro, destinato anche al reclutamento e alla formazione di giovani ricercatori presso le diverse sedi coinvolte.

Oltre all’Università di Salerno e a UniSalento, la rete scientifica comprende:

l’Università Humanitas di Milano, con la professoressa Maria Rescigno;

la Case Western Reserve University di Cleveland (Ohio, USA), con il professor Fabio Cominelli;

il CNR – Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari, con il dottor Angelo Santino.

Obiettivi e linee di studio

L’indagine scientifica punta a chiarire i meccanismi biologici che collegano alimentazione, microbiota intestinale e sviluppo tumorale, con un focus specifico sul ruolo del ferro, micronutriente essenziale sia per l’organismo umano sia per la flora batterica intestinale.

A illustrare i contenuti scientifici è Marcello Chieppa, docente di Patologia Generale all’Università del Salento e referente del progetto:

«Negli ultimi dieci anni numerosi studi hanno dimostrato una stretta relazione tra microbiota intestinale e rischio di tumore del colon, evidenziando come alcuni prodotti batterici possano favorire processi infiammatori che, in soggetti predisposti, portano allo sviluppo di lesioni tumorali».

Il ruolo del ferro e la prevenzione nutrizionale

Il cuore della ricerca riguarda la regolazione della disponibilità del ferro nell’intestino.

«Il ferro è fondamentale sia per il microbiota sia per le cellule tumorali – spiega Chieppa –. Regolarne la presenza nel lume intestinale può influenzare in modo significativo la crescita batterica e la proliferazione delle cellule cancerose».

L’obiettivo finale è individuare strategie nutrizionali innovative:

«Valuteremo l’utilizzo di prodotti di origine alimentare capaci di sequestrare il ferro in eccesso, favorendo così un microbiota sano e contribuendo alla prevenzione del tumore del colon-retto».

Il valore del finanziamento AIRC

Il sostegno della Fondazione AIRC consentirà ai partner del progetto, compresa l’Università di Salerno, di lavorare su ricerca avanzata e prevenzione oncologica, con potenziali ricadute concrete sulla salute pubblica.

«Ringrazio i colleghi per il contributo scientifico e umano che ha reso possibile questo progetto – conclude il professor Campiglia –. La fiducia accordata da AIRC rappresenta un importante riconoscimento e un grande motivo di orgoglio».