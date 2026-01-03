Anziano precipita dal balcone dell’ospedale di Nocera: otto sanitari indagati

La Procura della Repubblica di Nocera Inferiore ha aperto un’inchiesta sulla morte di un uomo di 91 anni, deceduto dopo essere precipitato dal balcone del quarto piano dell’ospedale Umberto I lo scorso 27 dicembre. L’ipotesi di reato formulata è quella di omicidio colposo e nel registro degli indagati risultano iscritti otto operatori sanitari, tra medici e infermieri.

L’indagine, riportata da Il Mattino, prende avvio dalla denuncia presentata dai familiari dell’anziano, residenti a Castel San Giorgio, che hanno chiesto di fare piena luce sulle circostanze del decesso. Il pubblico ministero ha disposto l’esecuzione dell’autopsia e una serie di accertamenti mirati a verificare eventuali responsabilità, con particolare attenzione al rispetto dei protocolli di vigilanza e assistenza del paziente.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto emerso finora, l’uomo era stato inizialmente ricoverato nel reparto di Nefrologia a causa della carenza di posti letto in Medicina generale. Presentava uno stato febbrile persistente, risultato resistente alle terapie farmacologiche, motivo per cui era stato sottoposto a un esame endoscopico.

Dopo la procedura, le condizioni cliniche del paziente erano state giudicate stabili. Resta però da chiarire quanto accaduto nelle ore successive. L’anziano avrebbe tentato di uscire dalla stanza, raggiungendo il balcone dal quale è poi precipitato nel vuoto, riportando ferite gravissime risultate fatali.

Sul posto intervennero immediatamente i carabinieri e il personale sanitario. Le indagini sono ora concentrate sull’accertamento di eventuali negligenze nella gestione e nella sorveglianza del paziente e sulla possibilità che la tragedia potesse essere evitata.

La dinamica dell’accaduto resta al vaglio degli inquirenti.