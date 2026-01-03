Automobilista aggredito a Qualiano: individuati i tre aggressori

Secondo quanto ricostruito, i tre si sarebbero scagliati contro l’uomo, dando vita a una brutale aggressione.

Notte di Capodanno segnata dalla violenza a Qualiano, nel Napoletano. Tre persone stavano esplodendo fuochi d’artificio lungo via Campana quando un automobilista ha tentato di attraversare la strada con la propria vettura. Da lì, in pochi istanti, la situazione è degenerata.

Secondo quanto ricostruito, i tre si sarebbero scagliati contro l’uomo, dando vita a una brutale aggressione. Durante la colluttazione, uno degli aggressori avrebbe anche estratto un’arma, aumentando il livello di pericolosità dell’episodio.

La scena è stata ripresa con un telefono cellulare da alcuni presenti: il video, diffuso rapidamente sui social network, è diventato virale nel giro di poche ore, suscitando indignazione e allarme.

Le indagini dei carabinieri della stazione di Qualiano hanno permesso di risalire all’identità dei responsabili grazie all’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona e al filmato circolato online. I tre aggressori sono stati identificati e denunciati.