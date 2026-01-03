Befana 2026 ad Angri: folklore, musica e memoria con O’ Revotapopolo

Angri si prepara a vivere la magia della Befana 2026, rinnovando una tradizione che unisce folklore, musica e partecipazione collettiva.

Protagonista assoluto della manifestazione sarà ancora una volta il Gruppo Folkloristico O’ Revotapopolo, che il 5 e 6 gennaio 2026 animerà la città con suoni, balli e colori, nel segno di una storia che affonda le sue radici nel 1933.

Giunta alla 53ª edizione, la manifestazione richiama ogni anno cittadini e visitatori, trasformando le strade di Angri in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Un evento identitario che celebra un patrimonio culturale divenuto, nel tempo, simbolo della città doriana e ambasciatore del folklore partenopeo nel mondo.

Domenica 4 gennaio 2026

Ore 10.00 – Santa Messa in memoria di tutti i soci defunti, celebrata nella Collegiata di San Giovanni Battista dal Parroco Can. Mons. Vincenzo Leopoldo.

Lunedì 5 gennaio 2026

Ore 16.00 – Al Castello Doria, la Befana accoglierà i più piccoli per una foto ricordo nel Villaggio di Babbo Natale. In piazza, giochi e stand intratterranno bambini e famiglie. Una mostra per raccontare la memoria collettiva. Tra le iniziative più attese dell’edizione 2026, spicca la mostra fotografica che accompagnerà le celebrazioni di circa 300 scatti, dagli anni Cinquanta ai giorni nostri, grazie al vasto archivio fotografico di JeanFranck Parlati, si ripercorreranno la storia del gruppo e delle sue manifestazioni. Un viaggio emozionante tra immagini, costumi e momenti indimenticabili, dalle prime divise alle trasferte che hanno portato O’ Revotapopolo da Angri a Maiori, da Napoli all’Europa, fino agli Stati Uniti d’America. La mostra sarà allestita presso Palazzo o Castello Doria.

Il programma

Martedì 6 gennaio 2026 (in caso di pioggia la manifestazione sarà rimandata a data da destinarsi):

Ore 15.00 – Partenza della sfilata da Via Risi, con la partecipazione di:

Majorette Eagles

Gruppo musicale “Elfi”

Gruppo Folk A’ Spiga Rossa

Gruppo Gregoriano

Re Magi a cavallo

Associazione Storica Borgo Concilio

Personaggi Disney in gommapiuma

Trampolieri

Ospiti dal Brasile

Gruppo Folkloristico O’ Revotapopolo

A chiudere la sfilata, una carrozza d’epoca con la Befana e Babbo Natale, pronti a distribuire caramelle e dolciumi.

Un simbolo di Angri nel mondo

O’ Revotapopolo è oggi molto più di un gruppo folkloristico: è un simbolo identitario di Angri, riconosciuto e apprezzato a livello internazionale. La partecipazione a eventi come il Columbus Day, carnevali e manifestazioni culturali in Europa e negli Stati Uniti ha consolidato una fama costruita con passione, sacrificio e dedizione.

Dalle origini come “Banda degli Artisti” della famiglia D’Ambrosio, fino alla denominazione assunta nel 1969 grazie all’intuizione del prof. Gaetano Marra, il gruppo ha attraversato quasi un secolo di storia, mantenendo viva l’anima popolare che lo contraddistingue.

Tra tamburelli, canti, coreografie e costumi tradizionali, O’ Revotapopolo rinnova ogni anno una tradizione che continua a emozionare e coinvolgere l’intera comunità angrese.

Un appuntamento da non perdere

La Befana 2026 ad Angri si conferma un’occasione imperdibile per riscoprire le proprie radici culturali e vivere un evento che, da oltre novant’anni, illumina il cuore della città doriana con la forza della tradizione e della memoria condivisa.

Alcune foto della mostra