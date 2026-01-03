Eboli, allarme in una chat scolastica: immagini pornografiche tra alunni di 11 anni

Sta destando forte preoccupazione quanto emerso nelle ultime ore a Eboli, dove in una chat WhatsApp frequentata da studenti di appena 11 anni sarebbero circolate immagini a contenuto pornografico.

Sta destando forte preoccupazione quanto emerso nelle ultime ore a Eboli, dove in una chat WhatsApp frequentata da studenti di appena 11 anni sarebbero circolate immagini a contenuto pornografico. A riportare la vicenda è La Città, che ricostruisce un episodio che ha scosso famiglie e ambiente scolastico.

Il gruppo WhatsApp, nato inizialmente come strumento per condividere compiti, avvisi e informazioni legate all’attività didattica, avrebbe progressivamente perso la sua funzione originaria, degenerando fino alla diffusione di contenuti espliciti del tutto incompatibili con l’età dei partecipanti.

La chat risultava gestita direttamente dai ragazzi, senza un controllo costante da parte degli adulti. Proprio l’assenza di supervisione avrebbe favorito la circolazione del materiale, provocando l’immediata reazione dei genitori, che hanno chiesto chiarimenti e interventi urgenti alla scuola.

Secondo quanto trapelato, tra i protagonisti della vicenda ci sarebbe anche un alunno già segnalato in passato per episodi di bullismo, ora accusato di aver condiviso le immagini all’interno del gruppo. L’istituto scolastico ha avviato le procedure previste, adottando i primi provvedimenti disciplinari e avviando un confronto con le famiglie coinvolte.

L’episodio riaccende il dibattito sui rischi legati all’uso non controllato degli strumenti digitali da parte dei minori, sottolineando la necessità di un maggiore presidio educativo e di percorsi di sensibilizzazione su un utilizzo consapevole dei social e delle piattaforme di messaggistica.