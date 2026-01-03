Forza Italia si ricompatta a Sarno, ecco il nuovo corso (video)

Dopo l’anomala collocazione del sindaco Squillante in maggioranza, il partito azzurro rilancia identità, opposizione e filiera istituzionale.

Ricompattamento azzurro

Forza Italia a Sarno si ricompatta e si ritrova intorno al suo partito dopo l’anomala presenza nella maggioranza del sindaco Francesco Squillante. Un passaggio politico che ha spinto il gruppo azzurro a serrare le file e a riaffermare una linea chiara e riconoscibile, sostenuta anche dal coordinatore regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, che ha salutato positivamente il percorso di riassetto interno.

Il fronte regionale e nazionale

Alla conferenza stampa era presente il neo consigliere regionale Roberto Celano, che ha evidenziato la ritrovata coesione del partito in Consiglio comunale. Presente anche il sottosegretario al MIT Tullio Ferrante, intervenuto per ribadire l’importanza di una filiera istituzionale solida e coerente tra Comune, Regione e Stato.

Le figure locali e il nuovo corso

Hanno partecipato all’incontro le consigliere comunali di Forza Italia Maria Rosaria Aliberti e Veronica De Filippo, quest’ultima recentemente passata ufficialmente all’opposizione. A rafforzare il nuovo corso del partito, sul fronte consiliare, resta infine il ruolo dell’ex consigliere comunale Giuseppe Agovino, indicato come uno dei riferimenti politici di questa fase di rilancio azzurro a Sarno.

