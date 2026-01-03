Paganese, innesto offensivo per il girone di ritorno: ufficiale l’arrivo di La Monica

La Paganese continua a muoversi con decisione sul mercato per consolidare la vetta della classifica e rinforzare l’organico in vista della seconda parte di stagione.

La Paganese continua a muoversi con decisione sul mercato per consolidare la vetta della classifica e rinforzare l’organico in vista della seconda parte di stagione. Nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità dell’ingaggio di Giuseppe La Monica, attaccante classe 2001.

Il calciatore approda in azzurro con la formula del prestito dal Campobasso. Nella prima parte del campionato La Monica ha vestito la maglia del Barletta, collezionando 10 presenze e una rete, mettendo in mostra buone qualità offensive e duttilità nel reparto avanzato.

Un’operazione mirata da parte della società paganese, che punta ad aumentare le soluzioni in attacco per affrontare al meglio il girone di ritorno e difendere il primato. L’arrivo di La Monica conferma le ambizioni del club, deciso a restare protagonista fino al termine della stagione.