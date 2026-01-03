Roccapiemonte, rubato il pulmino dei disabili di Villa Silvia: “Ci hanno portato via un mezzo che realizzava sogni”

Un furto che va oltre il danno materiale e colpisce al cuore una comunità intera. A Roccapiemonte, nel Salernitano, è stato rubato il pulmino utilizzato dai ragazzi con disabilità della struttura Villa Silvia, un mezzo fondamentale per le attività quotidiane e per i momenti di inclusione sociale.

A lanciare l’allarme è stata la stessa struttura attraverso un toccante messaggio pubblicato sui social, poi ripreso dal sito RtAlive. Un appello che racconta non solo la sottrazione di un veicolo, ma la perdita di uno strumento capace di regalare esperienze, libertà e normalità a giovani con fragilità.

Quel pulmino permetteva ai ragazzi di raggiungere la scuola di equitazione, partecipare a eventi esterni, andare al mare d’estate, prendere parte alle celebrazioni religiose nei paesi vicini, seguendo anche il passaggio della Madonnina che attraversa l’Italia. Un mezzo che, per Villa Silvia, rappresentava molto più di un semplice veicolo: era un simbolo concreto di inclusione.

“Nelle loro piccole vite – si legge nel messaggio – una festa di piazza può diventare il ricordo più bello di tutto l’anno”. Un gesto apparentemente “ordinario”, come un furto, assume così un peso enorme, perché priva i ragazzi di occasioni preziose di socialità e serenità.

La struttura sottolinea come ricomprare il pulmino sia estremamente difficile in questo momento e lancia un appello alla solidarietà, auspicando che chi ha commesso il gesto non fosse consapevole del valore umano di ciò che ha portato via. Da qui l’invito a non restare indifferenti e a far circolare la notizia, nella speranza che una “anima buona” possa aiutare a restituire ai ragazzi ciò che è stato loro tolto.

Un furto che lascia amarezza, ma che apre anche a una chiamata collettiva alla responsabilità e alla solidarietà.