Salerno in lutto per la scomparsa dell’avvocato Nello Guariniello

La città di Salerno piange la scomparsa dell’avvocato Nello Guariniello, penalista di altissimo profilo e figura storica dell’Avvocatura salernitana. Con la sua morte viene a mancare un professionista che, per decenni, ha rappresentato un punto di riferimento autorevole nel panorama forense locale.

Avvocato stimato e rispettato, Guariniello si è distinto nel corso della sua lunga carriera per competenza giuridica, rigore professionale e una profonda umanità che ne ha caratterizzato il rapporto con colleghi, magistrati e assistiti. Qualità che gli hanno consentito di lasciare un segno indelebile nel mondo del diritto, diventando un esempio per intere generazioni di avvocati.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione negli ambienti giudiziari e forensi, dove in tanti ne ricordano la serietà, l’eleganza professionale e il rispetto delle regole come tratti distintivi della sua attività. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore, a testimonianza della stima e dell’affetto conquistati nel corso degli anni.

Alla famiglia e ai suoi cari si stringe l’intera comunità salernitana, nel ricordo di un uomo e di un professionista che ha onorato la toga con dedizione e dignità.