Sarno, si spacca la maggioranza: Forza Italia esce e rilancia l’identità di centrodestra

Dopo mesi di equilibrio precario all’interno della maggioranza guidata dal sindaco Francesco Squillante, Forza Italia rompe definitivamente con l’amministrazione comunale di Sarno e torna all’opposizione. Una scelta politica netta, che segna la fine dell’appoggio al progetto civico che aveva sostenuto il primo cittadino e sancisce il ritorno del partito azzurro a una collocazione coerente con il centrodestra.

A chiarire il senso della svolta è stato Giuseppe Agovino, riferimento storico di Forza Italia sul territorio. L’ex consigliere comunale ha spiegato come il sostegno iniziale all’amministrazione Squillante fosse nato in una fase di forte frammentazione del centrodestra, all’interno di un progetto civico considerato allora una possibile opportunità per guardare al futuro della città. Un percorso che, con il passare del tempo, ha però mostrato limiti politici e amministrativi evidenti.

Secondo Agovino, l’attuale maggioranza sarebbe ormai appiattita sulle posizioni del sindaco, priva di una visione strategica e incapace di costruire un progetto di sviluppo credibile per Sarno. Da qui la decisione di interrompere ogni forma di sostegno e di avviare una fase di ricostruzione politica, puntando sul rilancio dell’identità di Forza Italia e sul contributo di una classe dirigente in grado di offrire idee, visione e prospettive alla comunità locale.

La scelta sarnese si inserisce in un contesto regionale più ampio, come ha sottolineato Fulvio Martusciello, intervenuto alla conferenza stampa di ufficializzazione. Martusciello ha rivendicato la crescita del partito in Campania, ricordando l’aumento dei consensi rispetto alle regionali del 2020, il numero degli iscritti e la presenza in Consiglio regionale, ribadendo l’impegno a ricostruire il centrodestra in tutti i territori. «A Sarno – ha dichiarato – seguiamo la linea dei nostri rappresentanti: saremo un’opposizione costruttiva, ma senza ambiguità».

Sulla stessa posizione anche Tullio Ferrante, che ha evidenziato come non sussistano più le condizioni politiche per continuare a sostenere l’amministrazione comunale, pur garantendo una collaborazione istituzionale su temi di interesse generale.

A formalizzare il passaggio all’opposizione sono state infine le consigliere comunali Maria Rosaria Aliberti e Veronica De Filippo. Le due esponenti azzurre hanno annunciato la nascita di un gruppo consiliare di Forza Italia all’opposizione, con Aliberti nel ruolo di capogruppo, rivendicando una scelta di coerenza politica e di libertà rispetto a compromessi ritenuti ormai insostenibili.

Con questa decisione, Forza Italia apre una nuova fase a Sarno, puntando a ricostruire un’alternativa credibile all’attuale amministrazione e a riaffermare con chiarezza la propria collocazione nel perimetro del centrodestra.