Scafati, Palatenda nel degrado: le accuse di Francesco Carotenuto

Denuncia dal territorio Il consigliere comunale punta il dito sulle condizioni del Palatenda di via Tricino e chiede interventi urgenti di rigenerazione.

La denuncia sul Palatenda

«Queste sono le condizioni del Palatenda di via Tricino. Quello che poteva essere un sogno per le associazioni sportive del territorio si è trasformato in una discarica a cielo aperto». Con queste parole il consigliere comunale Francesco Carotenuto ha aperto il suo intervento sullo stato di degrado di una delle strutture pubbliche più discusse di Scafati, portando all’attenzione dell’aula una situazione che definisce ormai insostenibile.

Le responsabilità politiche

Nel suo intervento, Carotenuto ha ricostruito l’origine del problema: «Questo lavoro è iniziato durante l’Amministrazione Aliberti e ad oggi – sempre con Aliberti sindaco – queste sono le condizioni in cui versa. Un’altra area che fa da cornice a spazi cittadini segnati da abbandono e incuria». Secondo il consigliere, il nodo centrale resta la gestione dei beni pubblici, «oggi ridotti a una vera e propria cloaca, con soldi pubblici trasformati in macerie».

Ambiente e salute sotto osservazione

La preoccupazione espressa in aula si è tradotta anche in atti formali. «Ho dovuto segnalare alle autorità la situazione di grave degrado ambientale, facendo notare quella che potrebbe configurarsi come una discarica abusiva, con possibili ripercussioni sull’ambiente e sulla salute dei cittadini». Carotenuto ha infine ribadito l’impegno a proseguire l’azione di controllo: «Continueremo a vigilare sul territorio, perché Scafati merita tutela ambientale e azioni concrete, non promesse disattese».

Angri e dimensionamento scolastico, allarme Galvani Opromolla (video)