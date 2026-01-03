Scafati: piazza gremita e grande successo per Luchè, Le One e Coco

Scafati ha salutato l’arrivo del nuovo anno con una serata di grande musica e partecipazione, trasformando piazzale Aldo Moro in un vero e proprio cuore pulsante di festa.

Scafati ha salutato l’arrivo del nuovo anno con una serata di grande musica e partecipazione, trasformando piazzale Aldo Moro in un vero e proprio cuore pulsante di festa. Il concertone di Capodanno, che ha visto protagonisti Luchè, Le One e Coco, si è rivelato un successo sotto ogni punto di vista, richiamando migliaia di persone provenienti non solo dalla città, ma da tutto l’Agro e anche da fuori regione.

Fin dalle prime ore della sera, l’area del concerto si è progressivamente riempita, in un clima di entusiasmo, sicurezza e voglia di stare insieme. Il pubblico, composto in gran parte da giovani ma anche da famiglie, ha cantato e ballato per tutta la durata dello spettacolo, confermando la capacità di Scafati di ospitare eventi di grande richiamo.

A commentare l’esito della serata è stato il sindaco Pasquale Aliberti, che attraverso un post ha sottolineato il valore simbolico e identitario dell’evento:

«Ci siamo fatti gli auguri, ci siamo divertiti, abbiamo cantato ed abbiamo ballato, abbiamo ascoltato artisti venuti da lontano ed artisti locali. Il Natale di Scafati è differente, è unico. Non è solo un evento, è il momento collettivo di un territorio che si ritrova nella sua città guida dell’Agro».

Il concertone di Capodanno ha rappresentato, ancora una volta, una vetrina importante per Scafati, capace di unire musica, identità e partecipazione, aprendo il nuovo anno sotto il segno dei sorrisi e della condivisione.