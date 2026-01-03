Sciopero EAV: stop di 24 ore sulle linee vesuviane giovedì 8 gennaio

Il 2026 si apre con il primo sciopero del trasporto ferroviario locale. Il sindacato Confail ha proclamato una protesta aziendale di 24 ore per la giornata di giovedì 8 gennaio, che interesserà il personale viaggiante delle linee vesuviane dell’EAV (Ente Autonomo Volturno).
Alla base dello sciopero, secondo quanto comunicato, vi sono criticità legate all’organizzazione aziendale. La mobilitazione coinvolgerà esclusivamente il personale addetto alla circolazione dei treni sulle linee vesuviane.
Fasce di garanzia e corse a rischio
Nonostante lo sciopero, il servizio sarà garantito nelle consuete fasce protette, per limitare i disagi a pendolari e studenti:
- dalle 5:30 alle 8:30
- dalle 16:30 alle 19:30
Risultano invece a rischio le corse previste:
- dalle 8:31 alle 16:29
- dalle 19:31 fino a fine servizio
L’EAV ha precisato che, al di fuori delle fasce di garanzia, l’effettiva circolazione dei treni dipenderà dal numero di lavoratori che aderiranno allo sciopero.
Per informazioni aggiornate sugli orari delle ultime corse garantite prima dell’inizio della protesta e sulle prime partenze dopo la ripresa del servizio, l’azienda invita gli utenti a consultare il sito ufficiale www.eavsrl.it.